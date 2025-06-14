Огромная голова и желтый кабриолет: в Омской области создали необычный арт-объект

Умелец из Крутинки создал необычный арт-объект. Он состоит из двух частей: огромная голова куклы — сверху и ярко-желтый кабриолет — под ней. Высота конструкции — 5 метров. Инсталляция привлекает внимание всех прохожих. И многие уже именовали ее новой достопримечательностью поселка.
Идея создать такой необычный арт-объект пришла Александру Задесенцу совершенно неожиданно. Во время поездки в Крым. Там на выставке увидел похожие инсталляции, захотел сделать свою. Решил изобразить любимую певицу. Прототип куклы — Натали.
Создавал свой необычный арт-объект Александр Задесенец больше полугода. Процесс оказался очень трудоемким. Когда доделал, решил объединить в одну композицию и новое творение, и свою гордость — раритетный автомобиль. Чтобы объект ассоциировался с известной песней Любови Успенской.
«Здесь еще слезы у меня есть и табличка с надписью “Я арестован”. Девушка плачет — кабриолет арестован», — рассказывает Александр Задесенец.
Кстати, сам автомобиль Александр Задесенец тоже сделал необычным. Это «Волга» 1969 года выпуска, на ходу. Изначально машина была черной. Умелец ее перекрасил и самостоятельно из обычной сделал кабриолет. Теперь модернизированный ретромобиль — настоящая достопримечательность. А местные жители и гости Крутинки обязательно останавливаются у арт-объекта, чтобы сделать памятное фото.
Ну, а в планах у умельца из Крутинки теперь создать новые арт-объекты, чтобы они тоже вызывали улыбку у окружающих.