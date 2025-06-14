Огромная голова и желтый кабриолет: в Омской области создали необычный арт-объект

Кстати, сам автомобиль Александр Задесенец тоже сделал необычным. Это «Волга» 1969 года выпуска, на ходу. Изначально машина была черной. Умелец ее перекрасил и самостоятельно из обычной сделал кабриолет. Теперь модернизированный ретромобиль — настоящая достопримечательность. А местные жители и гости Крутинки обязательно останавливаются у арт-объекта, чтобы сделать памятное фото.