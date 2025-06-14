Лукашенко назвал белорусов, вопрос с жильем которых надо решить за три года

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня, в пятницу, во время выездного совещания по вопросам развития производства беспилотных авиационных комплексов и бронежилетов, которое состоялось в Березовском районе, назвал белорусов, вопрос с жильем которых надо решить за три года, передает БелТА.