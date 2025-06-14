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Лукашенко назвал белорусов, вопрос с жильем которых надо решить за три года

Лукашенко уточнил категорию белорусов, вопрос с жильем которых необходимо решить за три года.

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Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня, в пятницу, во время выездного совещания по вопросам развития производства беспилотных авиационных комплексов и бронежилетов, которое состоялось в Березовском районе, назвал белорусов, вопрос с жильем которых надо решить за три года, передает БелТА.

Президент Беларуси заметил, что при развитии производства беспилотников, а также средств защиты военнослужащих, важно определиться с потребностями армии и возможностями государства. Александр Лукашенко уточнил, что самое главное, — чтобы деньги не были потрачены впустую.

По словам главы государства, деньги необходимы и для производства питания, одежды.

— Пенсионерам надо платить, да и военнослужащим надо в этой пятилетке (даже за три года) полностью решить проблему обеспечения жильем. Везде нужны деньги, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что видно на примере специальной военной операции.

Тем временем Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов.

Кроме того, Генштаб сообщил, что войска беспилотных авиационных комплексов созданы в Беларуси.

Кстати, Мингорисполком определил, кто может получить льготы на арендное жилье в Минске.