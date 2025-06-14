Смыть всё лишнее: Life.ru рассказывает, как на самом деле нужно обрабатывать урожай с грядки

Овощи с твёрдой поверхностью, такие как картофель, морковь или свёкла, следует тщательно мыть под холодной проточной водой, используя щётку. Для овощей с более пористой поверхностью (брокколи или цветная капуста) рекомендуется замачивание в воде на несколько минут. Это поможет избавиться от возможных насекомых и грязи. В случае корнеплодов может быть полезно удалить верхний слой, если он загрязнён.