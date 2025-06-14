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Володин поднял вопрос о здоровье детей в школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с правительством меры по укреплению здоровья школьников. Особое внимание уделено развитию спортивных секций и кружков для детей.

Как создавалась новая Россия

Володин обсудил с правительством здоровье школьников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с правительством меры по укреплению здоровья школьников. Особое внимание уделено развитию спортивных секций и кружков для детей.

«На этой неделе обсуждали с Правительством вопросы, связанные со здоровьем школьников», — написал он у себя в telegram-канале. Он также опубликовал в своем telegram-канале социальный опрос о доступности массового спорта и секций для детей.

Ранее Госдума обсуждала организацию детского летнего отдыха в рамках «правительственного часа». Вячеслав Володин отметил, что вопросы отдыха детей рассмотрят вместе с вице-премьером и профильными министрами, передает «Ридус».