Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах страны

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный с переходом на восточный, на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. В Алматы временами ожидается гроза. Ветер западный с переходом на восточный, временами порывы 18−23 м/с. В Конаеве ночью временами ожидается гроза. Ветер западный с переходом на восточный, временами порывы 18−23 м/с.