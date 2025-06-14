Топ-5 главных новостей в Молдове 14 июня 2025: Цены на электричество в Молдове вырастут на 10 процентов; в Кишиневе отключают горячую воду на две недели; почему в Молдове пещерная русофобия становится обычным явлени

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 14 июня 2025:
1. Цены на электричество в Молдове вырастут ещё на 10 процентов этим летом: Прогноз минэнерго.
2. На улице жарко — а душ не принять: В Кишиневе отключают горячую воду на две недели.
3. Пещерная русофобия: «Я спросил, какая Европе польза от присоединения Молдовы к ЕС, а меня записали в провокаторы!».
4. «Прогнозы рынка жилья в Молдове — мартышкин труд»: Феномен роста цен на недвижимость однозначно не могут разъяснить даже специалисты в этой сфере — мнение.
5. В Молдове задержаны подозреваемые в издевательстве над щенком, которому отрезали все лапы и хвост: Если вина садистов будет доказана, им грозит штраф до 67 500 леев или до 3 лет тюремного заключения.
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