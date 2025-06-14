Экономическое партнерство: Башкирия и Беларусь формируют новый инвестиционный кластер

На днях в Беларуси были представлены три потенциальные площадки для нового кластера, которые расположены в непосредственной близости от Минска и входят в свободную экономическую зону «Минск». Эти территории станут основой для реализации амбициозных инвестиционных проектов, и уже сейчас многие компании из Башкирии проявляют интерес к этому предложению.