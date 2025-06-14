Экономическое партнерство: Башкирия и Беларусь формируют новый инвестиционный кластер

Башкирия и Беларусь активно развивают сотрудничество, нацеливаясь на создание уникального Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Этот проект станет прорывом в сфере инвестиций, предлагая компаниям широкий спектр мер поддержки и привлекательные условия для ведения бизнеса.
На днях в Беларуси были представлены три потенциальные площадки для нового кластера, которые расположены в непосредственной близости от Минска и входят в свободную экономическую зону «Минск». Эти территории станут основой для реализации амбициозных инвестиционных проектов, и уже сейчас многие компании из Башкирии проявляют интерес к этому предложению.
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана ранее направило бизнес-кейсы, разработанные местными институтами развития, для компаний, планирующих свои проекты в Беларуси. Это создает крепкую основу для взаимовыгодного сотрудничества. В будущем планируются совместные проекты с такими крупными компаниями, как холдинг «АМКОДОР» и Минский автомобильный завод.
Недавно состоялись B2B-переговоры между представителями Башкортостана и Беларуси. В обсуждении участвовали представители из Министерств экономики и промышленности обеих республик, а также представители свободной экономической зоны «Минск». Главной темой встреч стали перспективные территории, которые могут войти в состав нового кластера.
В марте этого года проект закона о создании Российско-Белорусского инвестиционного кластера был представлен Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан и уже направлен в Совет Федерации. Ожидается, что инициатива будет обсуждена в рамках деловой программы XII Форума регионов России и Беларуси.
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