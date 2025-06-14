Российские военные включили гимн России с беспилотнике в Херсоне. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Сообщается, что беспилотный летательный аппарат группировки войск «Днепр», оснащенный акустической системой, успешно достиг Херсона, преодолев украинские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.
По данным ведомства, дрон завис над городским зданием, после чего через аудиоколонку трижды прозвучал гимн России. Во время трансляции к месту стали подходить местные жители. Завершив миссию, аппарат благополучно вернулся к месту запуска.
— Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью установленной на коптер аудиоколонки транслировал в Херсоне гимн России, — цитирует Минобороны России РИА Новости.
До этого расчет беспилотных летательных аппаратов ВС РФ доставил в Херсон российский флаг в честь государственного праздника. Дрон преодолел водную преграду, после чего установил триколор России на крыше одного из высоких зданий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевскому режиму «мир вообще не нужен», поскольку с его наступлением вся украинская верхушка потеряет свою власть.