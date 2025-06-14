В США атифашисты прорвались в Капитолий

В Вашингтоне у здания Капитолия было задержано порядка 60 участников протестной акции. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
«Группа из около 60 человек была арестована у Капитолия в пятницу вечером после того, как прорвала полицейское заграждение из велосипедных стоек», — говорится в сообщении.
Всего в акции участвовало около 75 человек. Они устроили протест у Верховного суда США. А затем направились к Капитолию. Телеканал сообщает, что на демонстрации присутствовали активисты из группы, выступающей против фашизма.
Сообщается, что всем задержанным будут предъявлены обвинения по двум пунктам: незаконная акция и прорыв полицейского заграждения.