Огромная впадина образовалась возле дома в Хабаровске и заперла жильцов

По словам жильцов, провал на этом участке появляется ежегодно. Причиной они считают подземный ручей, протекающий под асфальтом. В обращениях также указывается, что управляющая компания ограничивается сезонным ремонтом покрытия, без проведения комплексного устранения причины разрушения.