Огромная впадина образовалась возле дома в Хабаровске и заперла жильцов

В Хабаровске у подъезда жилого дома № 2 по улице Крещенской образовалась крупная яма, полностью отрезавшая крыльцо от придомовой территории. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
По словам жильцов, провал на этом участке появляется ежегодно. Причиной они считают подземный ручей, протекающий под асфальтом. В обращениях также указывается, что управляющая компания ограничивается сезонным ремонтом покрытия, без проведения комплексного устранения причины разрушения.
Граждане выразили обеспокоенность состоянием территории и возможной угрозой для пешеходов. В том числе отмечается, что по участку регулярно проходят дети. Жильцы просят привлечь к ситуации внимание профильных служб.