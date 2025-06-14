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Огромная впадина образовалась возле дома в Хабаровске и заперла жильцов

Граждане выразили обеспокоенность состоянием территории и возможной угрозой для пешеходов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Соцсети

В Хабаровске у подъезда жилого дома № 2 по улице Крещенской образовалась крупная яма, полностью отрезавшая крыльцо от придомовой территории. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

По словам жильцов, провал на этом участке появляется ежегодно. Причиной они считают подземный ручей, протекающий под асфальтом. В обращениях также указывается, что управляющая компания ограничивается сезонным ремонтом покрытия, без проведения комплексного устранения причины разрушения.

Граждане выразили обеспокоенность состоянием территории и возможной угрозой для пешеходов. В том числе отмечается, что по участку регулярно проходят дети. Жильцы просят привлечь к ситуации внимание профильных служб.