На ямочный ремонт на левом берегу Новосибирска выделят 10 млн рублей

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 10 миллионов рублей.
На сайте указано, что ремонтные работы затронут улицы Большая, Моторная и Станционная. Именно на данные улицы поступало множество жалоб от горожан.
Курировать проект будет муниципальное предприятие «ДЭУ № 3». Подрядчик обязан использовать усовершенствованный асфальтобетон для проведения ремонта. Также исполнитель должен ежедневно предоставлять данные о выполненных работах, включая фотографии «до» и «после» ремонта.
Сообщается, что на все восстановленные участки дорожного покрытия предоставляется гарантия сроком до двух лет.