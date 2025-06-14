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На ямочный ремонт на левом берегу Новосибирска выделят 10 млн рублей

Администрация города Новосибирска объявила о поиске подрядчика для проведения ямочного ремонта на 50 улицах левого берега.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 10 миллионов рублей.

На сайте указано, что ремонтные работы затронут улицы Большая, Моторная и Станционная. Именно на данные улицы поступало множество жалоб от горожан.

Курировать проект будет муниципальное предприятие «ДЭУ № 3». Подрядчик обязан использовать усовершенствованный асфальтобетон для проведения ремонта. Также исполнитель должен ежедневно предоставлять данные о выполненных работах, включая фотографии «до» и «после» ремонта.

Сообщается, что на все восстановленные участки дорожного покрытия предоставляется гарантия сроком до двух лет.