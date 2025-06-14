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Tasnim: Иран начал четвертую волну ракетных ударов по Израилю

Иран нанес четвертую волну ракетных ударов по территории Израиля, сообщает агентство Tasnim.

Как создавалась новая Россия

Иран нанес четвертую волну ракетных ударов по территории Израиля, сообщает агентство Tasnim.

Ранее армия Израиля сообщила о новой ракетной атаке со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги звучат по всей стране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. ВВС нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израиль заявил, что операция направлена на предотвращение экзистенциальной угрозы, так как Иран, по данным разведки, приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. По израильским данным, были ликвидированы высокопоставленные офицеры ВВС Ирана и ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о 78 погибших и более 320 раненых от этих ударов. Представитель иранского атомного агентства Бехруз Камалванди сообщил о «незначительной утечке» на ядерном объекте в Натанзе без выхода загрязнения наружу.

Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Его вооруженные силы заявили об атаке десятков целей, включая военные объекты и авиабазы. По всему Израилю звучали сирены воздушной тревоги. Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана и активировала ПВО. Сирены сработали, в том числе, под Тель-Авивом; жители Иерусалима и Тель-Авива слышали взрывы. Общее число жертв иранского удара составило два погибших и 63 раненых.

Сообщалось об эвакуации из Ирана в ночь на 14 июня группы из 88 человек, включая россиян. В группу, помимо членов съемочной группы Федора Бондарчука и артистов оркестра Чайковского, вошли граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

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