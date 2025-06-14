Tasnim: Иран начал четвертую волну ракетных ударов по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. ВВС нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израиль заявил, что операция направлена на предотвращение экзистенциальной угрозы, так как Иран, по данным разведки, приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. По израильским данным, были ликвидированы высокопоставленные офицеры ВВС Ирана и ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о 78 погибших и более 320 раненых от этих ударов. Представитель иранского атомного агентства Бехруз Камалванди сообщил о «незначительной утечке» на ядерном объекте в Натанзе без выхода загрязнения наружу.