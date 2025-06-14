Tasnim: Иран начал четвертую волну ракетных ударов по Израилю

Иран нанес четвертую волну ракетных ударов по территории Израиля, сообщает агентство Tasnim.
Ранее армия Израиля сообщила о новой ракетной атаке со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги звучат по всей стране.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. ВВС нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израиль заявил, что операция направлена на предотвращение экзистенциальной угрозы, так как Иран, по данным разведки, приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. По израильским данным, были ликвидированы высокопоставленные офицеры ВВС Ирана и ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о 78 погибших и более 320 раненых от этих ударов. Представитель иранского атомного агентства Бехруз Камалванди сообщил о «незначительной утечке» на ядерном объекте в Натанзе без выхода загрязнения наружу.
Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Его вооруженные силы заявили об атаке десятков целей, включая военные объекты и авиабазы. По всему Израилю звучали сирены воздушной тревоги. Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана и активировала ПВО. Сирены сработали, в том числе, под Тель-Авивом; жители Иерусалима и Тель-Авива слышали взрывы. Общее число жертв иранского удара составило два погибших и 63 раненых.
Сообщалось об эвакуации из Ирана в ночь на 14 июня группы из 88 человек, включая россиян. В группу, помимо членов съемочной группы Федора Бондарчука и артистов оркестра Чайковского, вошли граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
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