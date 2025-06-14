В ЦАХАЛ сообщили о масштабных разрушениях Тель-Авива из-за ответных ударов Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабном материальном ущербе Тель-Авиву в результате ответных ударов Ирана.
«Командование тыла (АТАЛ) развернуто со значительными силами по всей стране для обеспечения реагирования по мере необходимости», — заявил глава Тель-Авивского округа.
В сообщении израильской армии уточняется, что «с учетом огромных разрушений» число пострадавших сравнительно небольшое, многие из них получили травмы легкой и средней степени тяжести.
ЦАХАЛ также отмечает, что командование тыла Израиля развернуло свои силы в нескольких регионах страны, призывая граждан следовать инструкциям АТАЛ.
По данным издания The Jerusalem Post, в результате серии иранских ракетных атак по территории Израиля погиб один человек, 63 получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, израильская авиация в ночь на пятницу, 13 июня, атаковала иранские объекты, в том числе военные базы и ядерные центры. В операции участвовали до 200 самолетов. Тегеран нанес ответный удар и собирается усилить военное противостояние.