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В ЦАХАЛ сообщили о масштабных разрушениях Тель-Авива из-за ответных ударов Ирана

ЦАХАЛ сообщает, что «с учетом огромных разрушений» число пострадавших сравнительно небольшое.

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Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабном материальном ущербе Тель-Авиву в результате ответных ударов Ирана.

«Командование тыла (АТАЛ) развернуто со значительными силами по всей стране для обеспечения реагирования по мере необходимости», — заявил глава Тель-Авивского округа.

В сообщении израильской армии уточняется, что «с учетом огромных разрушений» число пострадавших сравнительно небольшое, многие из них получили травмы легкой и средней степени тяжести.

ЦАХАЛ также отмечает, что командование тыла Израиля развернуло свои силы в нескольких регионах страны, призывая граждан следовать инструкциям АТАЛ.

По данным издания The Jerusalem Post, в результате серии иранских ракетных атак по территории Израиля погиб один человек, 63 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, израильская авиация в ночь на пятницу, 13 июня, атаковала иранские объекты, в том числе военные базы и ядерные центры. В операции участвовали до 200 самолетов. Тегеран нанес ответный удар и собирается усилить военное противостояние.