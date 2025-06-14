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Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Шелеховском районе

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Шелеховском районе.

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Источник: РИА "Новости"

Авария произошла 13 июня около 18:00 на 18-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio при обгоне большегруза Scania Actros не справилась с управлением и допустила столкновение. После удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Range Rover.

В результате ДТП 55-летняя водитель Mazda погибла на месте. Трое пассажиров, среди которых двое подростков 14 и 17 лет, получили травмы и были госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту аварии.