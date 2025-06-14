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Жена Запашного показала комнату-бомбоубежище в израильской квартире

Комната-бомбоубежище есть в каждой израильской квартире.

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Источник: Аргументы и факты

Супруга известного дрессировщика Аскольда Запашного Эллен, которая сейчас находится в Израиле, показала, как оборудованы комнаты-бомбоубежища в квартирах. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал брат Аскольда Эдгар.

По словам Эллен, стены и двери комнаты выполнены из толстого металла, а окна защищает металлический засов. Внутри помещение ничем не отличается от обычной комнаты. В таких бомбоубежищах жители Израиля переживают ракетные атаки. Эллен рассказала, что спать сегодня они будут здесь.

«У нас здесь готовые вода, еда, документы и кровать», — подытожила Эллен.

Эдгар Запашный в подписи к видео отметил, что комнаты-бомбоубежища есть в каждом израильском доме, возведенном после 1996 года.

Накануне Иран в ответ на удары ЦАХАЛ запустил ракеты по Израилю. В Тегеране отметили, что атаки на еврейское государство продлятся столько, сколько будет необходимо. Известно о 63 пострадавших и сбитом израильском истребителе F-35.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что в ходе операции «Восходящий лев» удалось уничтожить значительную часть баллистических ракет Ирана.