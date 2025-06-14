Жена Запашного показала комнату-бомбоубежище в израильской квартире

По словам Эллен, стены и двери комнаты выполнены из толстого металла, а окна защищает металлический засов. Внутри помещение ничем не отличается от обычной комнаты. В таких бомбоубежищах жители Израиля переживают ракетные атаки. Эллен рассказала, что спать сегодня они будут здесь.