Стадион «Металлург» в Ступино ждет скорый капитальный ремонт

«Контракт на проведение работ заключен с ООО “Воздвижение”. Завершить все работы на объекте планируется до конца 2026 года. Стадион на ул. Чайковского, вл. 3/10 будет обновлен в рамках госпрограммы по модернизации социальной инфраструктуры. В контракт входит проектирование, инженерные изыскания, ремонт и поставка необходимого оборудования», — говорится в сообщении.
Проект включает демонтаж существующих трибун и мачт освещения, создание современного футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическим сектором площадью 3 тыс. кв. м, а также возведение новых зрительских трибун. Обновлению подлежат волейбольная и многофункциональная хоккейная площадки, а также поле для мини-футбола площадью 2,2 тыс. кв. м. Кроме того, на территории появится новая мебель, а прилегающая территория будет благоустроена.
Стадион «Металлург» был построен в 1950-е годы и служит важным спортивным комплексом для города: здесь занимаются порядка 440 юных футболистов. Завершение ремонта планируется до конца 2026 года.