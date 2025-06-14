Стадион «Металлург» в Ступино ждет скорый капитальный ремонт

Проект включает демонтаж существующих трибун и мачт освещения, создание современного футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическим сектором площадью 3 тыс. кв. м, а также возведение новых зрительских трибун. Обновлению подлежат волейбольная и многофункциональная хоккейная площадки, а также поле для мини-футбола площадью 2,2 тыс. кв. м. Кроме того, на территории появится новая мебель, а прилегающая территория будет благоустроена.