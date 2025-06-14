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Шелеховская блогерша отказалась извиняться после задержания

Блогерша из Шелехова отказалась приносить извинения после задержания и допроса в Следственном комитете.

Как создавалась новая Россия
Источник: ГУ МВД

Ее доставили в следственный отдел СКР по Кировскому округу. На вопрос о готовности извиниться за свои высказывания женщина ответила: «Не за что мне извиняться». Об этом сообщает сайт «ИрСити».

В ведомстве сообщили, что 35-летняя жительница Шелехова допрошена. Проводится доследственная проверка по статье 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сотрудники полиции Иркутска задержали 35-летнюю женщину за то, что она записала оскорбительное видео про День России и участников СВО. Известно, что женщина имеет судимость.