Запад пытается создавать образ России как угрозы — отец Маска

Ранее он заявил о кризисе доверия к американским СМИ, подчеркнув что «никто в Соединенных Штатах не верит телеканалам CNN, NBC и ВВС». В интервью Рику Санчесу на RT, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале издания, он заявил, что крупнейшие телеканалы США, включая CNN, NBC и BBC, полностью утратили доверие аудитории. По его словам, зрители в США настолько разочарованы контентом этих СМИ, что могут смотреть их трансляции без звука — «просто чтобы двигалась картинка». Заявление Эррола Маска прозвучало на фоне растущей поляризации американского медиапространства и усиления конкуренции с альтернативными источниками информации, включая социальные сети и независимые платформы. Его слова перекликаются с позицией сына, Илона Маска, который неоднократно критиковал традиционные СМИ и приобрел одну из социальных сетей, чтобы обеспечить свободу слова в цифровом пространстве.