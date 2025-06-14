Страны Запада намеренно пугают население несуществующей угрозой со стороны России для контроля над людьми, заявил в интервью РИА Новости Эррол Маск, бизнесмен и отец Илона Маска.
По его словам, совокупные вооруженные силы НАТО превосходят российские в 10 раз, но Россию всё равно представляют угрозой.
«Как сторонний наблюдатель скажу: этой угрозы просто не существует. Очевидно, это создание “страшилки” для удержания населения в узде», — сказал Эррол Маск.
Ранее он заявил о кризисе доверия к американским СМИ, подчеркнув что «никто в Соединенных Штатах не верит телеканалам CNN, NBC и ВВС». В интервью Рику Санчесу на RT, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале издания, он заявил, что крупнейшие телеканалы США, включая CNN, NBC и BBC, полностью утратили доверие аудитории. По его словам, зрители в США настолько разочарованы контентом этих СМИ, что могут смотреть их трансляции без звука — «просто чтобы двигалась картинка». Заявление Эррола Маска прозвучало на фоне растущей поляризации американского медиапространства и усиления конкуренции с альтернативными источниками информации, включая социальные сети и независимые платформы. Его слова перекликаются с позицией сына, Илона Маска, который неоднократно критиковал традиционные СМИ и приобрел одну из социальных сетей, чтобы обеспечить свободу слова в цифровом пространстве.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Альянс объясняет расширение военных инициатив «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе, подчеркивая готовность к равноправному диалогу при условии отказа Запада от милитаризации континента.
Читайте материал по теме: Отец Илона Маска усомнился в независимости решений британского премьера.