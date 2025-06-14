«Никто не заметит»: Прилепин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ

Если певица Алла Пугачева решит вернуться в Россию, то этого никто не заметит, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслужили внимания. С таким мнением в субботу, 14 июня, выступил писатель Захар Прилепин.
Писатель отметил, что даже иностранные агенты могут беспрепятственно приезжать в Россию, поскольку запрета на это нет. По его словам, любой из уехавших может вернуться в любое время, и со временем все они сделают это.
Он также подчеркнул, что его коллегам, поддерживающим страну в сложные периоды, непросто заявить о себе и занять место в культурной среде.
— Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции. В целом любой из них может вернуться хоть завтра. И все они вернутся, — заявил Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости.
При этом сама Пугачева активно продолжает демонстрировать своим фанатам, что ей комфортно жить в другой стране. На данный момент артистка находится на Кипре в особняке, который она приобрела еще задолго до спецоперации.
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявил, что новую песню Пугачевой «Мама» необходимо проверить на дискредитацию СВО.