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«Никто не заметит»: Прилепин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ

Если певица Алла Пугачева решит вернуться в Россию, то этого никто не заметит, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслужили внимания. С таким мнением в субботу, 14 июня, выступил писатель Захар Прилепин.

Как создавалась новая Россия

Если певица Алла Пугачева решит вернуться в Россию, то этого никто не заметит, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслужили внимания. С таким мнением в субботу, 14 июня, выступил писатель Захар Прилепин.

Писатель отметил, что даже иностранные агенты могут беспрепятственно приезжать в Россию, поскольку запрета на это нет. По его словам, любой из уехавших может вернуться в любое время, и со временем все они сделают это.

Он также подчеркнул, что его коллегам, поддерживающим страну в сложные периоды, непросто заявить о себе и занять место в культурной среде.

— Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции. В целом любой из них может вернуться хоть завтра. И все они вернутся, — заявил Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости.

При этом сама Пугачева активно продолжает демонстрировать своим фанатам, что ей комфортно жить в другой стране. На данный момент артистка находится на Кипре в особняке, который она приобрела еще задолго до спецоперации.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявил, что новую песню Пугачевой «Мама» необходимо проверить на дискредитацию СВО.