«Никто не заметит»: Прилепин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ

— Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции. В целом любой из них может вернуться хоть завтра. И все они вернутся, — заявил Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости.