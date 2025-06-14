Футболист Бэкхэм удостоился рыцарского титула

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бэкхэм получил рыцарское звание и стал сэром. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Великобритании.
В списке лауреатов государственных наград по случаю официального дня рождения короля Карла III указано, что Бэкхем удостоился рыцарского титула за заслуги в спорте и благотворительности. Кроме футбола, Бэкхэм активно занимается общественной деятельностью, в 2024 году он был назначен послом Королевского благотворительного фонда.
Отметим, что список награжденных состоит из более чем 1,2 тыс. фамилий. Так, рыцарского титула наряду с Бэкхемом были удостоены основатель рок-группы The Who Роджер Долтри и обладатель кинопремии «Оскар» Гари Олдман. При этом актрисе Элейн Пейдж и экс-министру обороны Великобритании Пенни Мордонт присвоили титул «дама».
Напомним, ранее сообщалось, что кинорежиссер Кристофер Нолан будет награжден рыцарским титулом за заслуги в области кинематографа.