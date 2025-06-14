Футболист Бэкхэм удостоился рыцарского титула

В списке лауреатов государственных наград по случаю официального дня рождения короля Карла III указано, что Бэкхем удостоился рыцарского титула за заслуги в спорте и благотворительности. Кроме футбола, Бэкхэм активно занимается общественной деятельностью, в 2024 году он был назначен послом Королевского благотворительного фонда.