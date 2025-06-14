Силы ПВО уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 66 украинских беспилотников над российскими регионами, передает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, дроны ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня.
Уточняется, что 30 БПЛА противника сбито над территорией Воронежской области, 10 — над территорией Белгородской области, восемь — над территорией Ставропольского края, шесть — над территорией Республики Крым, один — над территорией Самарской области. Еще 11 беспилотников ВСУ уничтожено над акваторией Азовского моря.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске.