Силы ПВО уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России

Уточняется, что 30 БПЛА противника сбито над территорией Воронежской области, 10 — над территорией Белгородской области, восемь — над территорией Ставропольского края, шесть — над территорией Республики Крым, один — над территорией Самарской области. Еще 11 беспилотников ВСУ уничтожено над акваторией Азовского моря.