Люксовый отдых в Красноярске: элитные коттеджи с банями и уникальным интерьером

В 15 км от Красноярска, в Емельяновском районе, доступен для аренды двухэтажный коттедж площадью 300 кв. м., расположенный на берегу озера в сосновом бору. Этот дом может разместить до 18 человек и предлагает два банкетных зала — один с камином, другой с панорамным окном, выходящим на озеро. Веранда оборудована обеденной зоной, а на участке в 50 соток находятся места для мангала, костра с удобными скамейками и сауна на двоих. Уникальное расположение на берегу озера в окружении соснового леса делает это место особенно привлекательным.