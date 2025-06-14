Люксовый отдых в Красноярске: элитные коттеджи с банями и уникальным интерьером

Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» представил подборку самых дорогих коттеджей Красноярска для любителей роскошного отдыха. В аренду предлагаются дома с банями, террасами и авторским дизайном, стоимость которых может достигать 25 000 рублей за сутки.
Коттедж с видом на вулкан Черная сопка.
Находясь всего в 15 минутах от Красноярска, в живописном районе Кузнецово, арендуется двухэтажный коттедж площадью 100 кв. м. с прекрасным видом на вулкан Черная сопка. Дом вмещает до 10 человек и предлагает такие удобства, как сауна, терраса с качелью и детская площадка на участке в 18 соток. Летом гости могут воспользоваться бассейном, а зимой — банным чаном за дополнительную плату. На территории также предусмотрены зоны для барбекю и проектор для просмотра фильмов под открытым небом.
Просторный коттедж на берегу озера.
В 15 км от Красноярска, в Емельяновском районе, доступен для аренды двухэтажный коттедж площадью 300 кв. м., расположенный на берегу озера в сосновом бору. Этот дом может разместить до 18 человек и предлагает два банкетных зала — один с камином, другой с панорамным окном, выходящим на озеро. Веранда оборудована обеденной зоной, а на участке в 50 соток находятся места для мангала, костра с удобными скамейками и сауна на двоих. Уникальное расположение на берегу озера в окружении соснового леса делает это место особенно привлекательным.
Коттедж с террасой и русской баней в микрорайоне «Удачный» — 25 000 рублей в сутки.
В живописном поселке «Удачный» предлагается коттедж из бруса площадью 490 кв. м. Внутри находятся четыре спальни, три санузла, просторная гостиная и полностью оборудованная кухня. Большая терраса открывает вид на вековые сосны, а на участке расположена традиционная русская баня. Дом подходит для проживания компании из 16 человек, что делает его идеальным местом для дружеских встреч и семейных праздников.