Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦАХАЛ признали масштабный ущерб от ударов Ирана по Израилю

Число пострадавших в результате ракетных ударов Ирана по Израилю оказалось небольшим, несмотря на то, что был нанесен масштабный материальный ущерб.

Как создавалась новая Россия

Число жертв ракетных ударов Ирана по Израилю оказалось минимальным, несмотря на значительные разрушения. Об этом заявил командующий военным округом Тель-Авива.

«Благодаря соблюдению населением правил эвакуации, количество пострадавших невелико, а все травмы легкие — особенно на фоне масштаба разрушений», — сообщает армия Израиля со ссылкой на неназванного командующего в Telegram.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) инициировала масштабную операцию «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. ВВС атаковали военные объекты и объекты ядерной программы Ирана. Израиль указал, что операция направлена на устранение экзистенциальной угрозы, поскольку Иран, по разведданным, достиг «точки невозврата» в создании ядерного оружия. По израильским данным, уничтожены высокопоставленные офицеры ВВС Ирана и ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о 78 погибших и свыше 320 раненых в результате ударов. Представитель иранского атомного агентства Бехруз Камалванди заявил о «незначительной утечке» на ядерном объекте в Натанзе без распространения загрязнения.

В ответ Иран нанес ракетный удар по Израилю. Его вооруженные силы заявили об ударах по десяткам целей, включая военные объекты и авиабазы. По Израилю прозвучали сирены воздушной тревоги. Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана и активировала ПВО. Сирены сработали, в том числе в районе Тель-Авива; жители Иерусалима и Тель-Авива слышали взрывы. Итогом удара стали два погибших и 63 раненых.

Сообщалось о ночной эвакуации 14 июня из Ирана группы из 88 человек, включая россиян. Помимо членов съемочной группы Федора Бондарчука и артистов оркестра Чайковского, в группу вошли граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.