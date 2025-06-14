В ЦАХАЛ признали масштабный ущерб от ударов Ирана по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) инициировала масштабную операцию «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. ВВС атаковали военные объекты и объекты ядерной программы Ирана. Израиль указал, что операция направлена на устранение экзистенциальной угрозы, поскольку Иран, по разведданным, достиг «точки невозврата» в создании ядерного оружия. По израильским данным, уничтожены высокопоставленные офицеры ВВС Ирана и ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о 78 погибших и свыше 320 раненых в результате ударов. Представитель иранского атомного агентства Бехруз Камалванди заявил о «незначительной утечке» на ядерном объекте в Натанзе без распространения загрязнения.