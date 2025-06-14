В ЦАХАЛ признали масштабный ущерб от ударов Ирана по Израилю

Число жертв ракетных ударов Ирана по Израилю оказалось минимальным, несмотря на значительные разрушения. Об этом заявил командующий военным округом Тель-Авива.
«Благодаря соблюдению населением правил эвакуации, количество пострадавших невелико, а все травмы легкие — особенно на фоне масштаба разрушений», — сообщает армия Израиля со ссылкой на неназванного командующего в Telegram.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) инициировала масштабную операцию «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. ВВС атаковали военные объекты и объекты ядерной программы Ирана. Израиль указал, что операция направлена на устранение экзистенциальной угрозы, поскольку Иран, по разведданным, достиг «точки невозврата» в создании ядерного оружия. По израильским данным, уничтожены высокопоставленные офицеры ВВС Ирана и ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о 78 погибших и свыше 320 раненых в результате ударов. Представитель иранского атомного агентства Бехруз Камалванди заявил о «незначительной утечке» на ядерном объекте в Натанзе без распространения загрязнения.
В ответ Иран нанес ракетный удар по Израилю. Его вооруженные силы заявили об ударах по десяткам целей, включая военные объекты и авиабазы. По Израилю прозвучали сирены воздушной тревоги. Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана и активировала ПВО. Сирены сработали, в том числе в районе Тель-Авива; жители Иерусалима и Тель-Авива слышали взрывы. Итогом удара стали два погибших и 63 раненых.
Сообщалось о ночной эвакуации 14 июня из Ирана группы из 88 человек, включая россиян. Помимо членов съемочной группы Федора Бондарчука и артистов оркестра Чайковского, в группу вошли граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.