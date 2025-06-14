Прилепин рассказал, как в России примут возвращение Пугачевой

Если певица Алла Пугачева вернется в Россию, то никто не заметит этого, поскольку люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал известный российский писатель, публицист и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.