Прилепин рассказал, как в России примут возвращение Пугачевой

Если певица Алла Пугачева вернется в Россию, то никто не заметит этого, поскольку люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал известный российский писатель, публицист и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.
Писатель отметил, что даже признанные иноагентами могут свободно вернуться в Россию «хоть завтра» при соблюдении определенных правил. «И все они вернутся», — добавил он.
По его словам, многие уже вернулись в Россию, за границей остались только «самые заметные», в том числе Артур Смольянинов*, Андрей Макаревич**, Борис Гребенщиков**. «Неприметные, безымянные айтишники приехали в 90% случаев», — отметил он.
Прилепин также подчеркнул, что многим звездам, поддерживающим страну в непростые времена, тяжело заявить о себе и пробиться в культурной среде.
«Они зарубились за Родину, многие пошли добровольцами, отвоевали своё, многие ездили туда сотни раз волонтёрами, на последние копейки покупали все необходимое для фронта, рисковали собой», — считает писатель.
Накануне появились слухи о возможном возвращении Пугачевой в Россию. Блогер и общественный деятель Вадим Манукян сообщил, что певица, возможно, выступит на фестивале «Новая волна».
* признан в РФ иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов.
* признаны в РФ иноагентами.