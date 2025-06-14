Врач рассказала, при каких условиях человек не сможет стать донором крови

Стать донором крови может стать далеко не каждый человек. О строгих критериях отбора рассказала эксперт федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Уланкина.
Так, врач отметила, что донором крови может стать человек старше 18 лет с весом не менее 50 килограммов. Важным критерием является уровень гемоглобина: не ниже 130 г/л для мужчин и 120 г/л для женщин. Сдача крови запрещена в период острого заболевания, включая обострение хронических болезней.
Также противопоказания делятся на абсолютные и временные. К абсолютным относятся опасные инфекции, онкологические заболевания, болезни крови и сердечно-сосудистые нарушения, при которых донорство представляет риск как для донора, так и для реципиента.
Уланкина добавила, что временные ограничения менее строгие. Например, после ОРВИ или гриппа сдача крови возможна только через месяц после выздоровления. После хирургического вмешательства или травмы восстановление занимает от шести до 12 месяцев, а после родов — год.
Эксперт пояснила, что это связано с риском передачи ВИЧ и других инфекций, которые могут не сразу выявляться в анализах из-за периода, когда вирус присутствует в организме, но антитела к нему еще не выработаны.
— Если человек здоров, сдавать кровь ему можно только с соблюдением интервалов. Женщины могут сдавать кровь до четырех раз в год, мужчины — до пяти раз, чтобы организм успевал восстановиться, — рассказала Ольга Уланкина в разговоре с RT.
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