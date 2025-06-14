Самые жуткие способы «криминальных абортов» в позднем СССР

У советской власти не было единого отношения к абортам — их то разрешали, то строжайше запрещали. В позднем СССР женщины имели право прерывать беременность по своему желанию, однако решившихся на это жестоко осуждали как общество, так и сами врачи. Как проводили операции без наркоза и почему никуда не исчезли страшные подпольные аборты — в материале «Газеты.Ru».
«В коридоре, пахнущем хлоркой, выстраивалась очередь пришедших на процедуру. Вот молодая, смертельно-бледная женщина, с испуганным взглядом, с дрожащими руками. Наверное, в первый раз. А вот стоят опытные, которые уже сделали по 10−15, а то и 20 абортов, иногда по два раза в год. Они спокойно сидят, не показывая виду, некоторые даже шутят», — так гинеколог Татьяна Илюхина описывает обстановку в обычной районной больнице небольшого городка, где в 1980-х она проходила интернатуру.
К тому моменты аборты в СССР были давно разрешены, ~соответствующий указ вышел в 1955 году~. До этого, с 1936-го, искусственное прерывание беременности допускалось только по медицинским показаниям — например, если ситуация угрожала жизни женщины. Строгие ограничения власти мотивировали тем, что стране нужен каждый человек — будущий строитель коммунизма. Когда запрет сняли, Верховный совет СССР пояснил трудящимся, что «сознательность и культурность» советских женщин достаточно выросла, чтобы дать им «возможность самим решать вопрос о материнстве».
Однако на практике легализация абортов не означала, что «постыдную» процедуру стали иначе воспринимать в обществе.
«Аборт — это было неприлично, даже у замужних. Что касается одиноких женщин — это вообще позор», — подчеркивает Илюхина.
За операцию, которая стала вполне законной, врачи продолжали получать «подарки» от пациенток (например, классический набор в виде конфет с алкоголем). «По блату» можно было договориться, чтобы аборт сделали вечером, а не утром, как всем остальным в больнице. Все, чтобы о произошедшем узнало как можно меньше людей.
«При этом не надо было проходить унизительную процедуру подготовки к аборту в женской консультации. Где даже на бланках анализов делали отметку — “на аборт” и подчеркивали жирным», — отмечает Илюхина.
Те, кто шел на аборт не по договоренности, сталкивались с оскорбительным и грубым отношением медицинского персонала еще на этапе осмотра. «Сама виновата», «гуляла» и «раздвигала ноги перед мужиком», а теперь пришла «чиститься» — такое мнение в позднем СССР оказалось крайне распространено, в том числе среди врачей.
«Через открытую дверь было хорошо слышно, как врач зычным голосом задавала вопросы, негодуя: “Что ты там бормочешь? Аборт боишься делать? Все боятся, моя милая. Привыкнешь. Раньше надо было думать. Гулять все горазды, а как до дела доходит…” — так журналистка Екатерина Николаева рассказывала про прием в женской консультации в 1989 году, причем уже не в маленьком городе, а в столице. Она сама сделала аборт, и ее репортаж под названием ~»Не хочу жалеть, что я женщина"~ стал одним из первых в советской печати на тему, которую никто не хотел публично обсуждать.
Сама процедура, проводимая в «абортариях», как их тогда называли, была крайне мучительной. По словам гинеколога Илюхиной, в ее практике ~аборты делали без наркоза~, «максимум — укол новокаина». Журналистке Николаевой в Москве наркоз дали, но «казалось, только для того, чтобы не было сил громко стонать». Стонали, кричали и просто бессильно «глухо мычали» большинство пациенток, а врачи, вместо утешения, могли лишь включить на фоне «радио на всю катушку».
При этом сохранить ребенка обычно не уговаривали. Аборты были поставлены на поток, желающих много, провести операцию и избавиться от пациентки стремились как можно быстрее — без всякого сочувствия к ней.
«Не дай бог тебе замешкаться, сделать неверный шаг или задать неуместный вопрос. “Ну, что стоишь!” — кричит мне врач, снимая окровавленные перчатки, от одного вида которых мне становится плохо Руки дрожат, движения путаются, страшно, обидно до слез. “Скорее, скорее, — несется вслед, — до чего надоели, как нарочно, бестолковые попадаются!” — вспоминала корреспондент. После такой серьезной операции у женщины могли даже не спросить, как ее самочувствие, и отправить пораньше домой.
Несмотря на все это, отсутствие нормальных средств контрацепции в общем доступе и повальная сексуальная неграмотность привели к тому, что количество абортов в стране оставалось весьма высоким. ~Только в 1970-х — 1980-х в стране ежегодно делалось около 7 млн абортов~, что больше, чем в США и других развитых капиталистических странах того периода. При этом официальная статистика не могла учесть все подпольные операции. Последние также не исчезли, хотя за них по-прежнему грозила уголовная ответственность.
Абортная катапульта и вырезанная кишка.
О существовании в СССР жутких подпольных абортов в наше время широко известно. Однако зачастую рассказы о них сводятся только к периоду, когда аборты были законодательно запрещены. В реальности со смягчением закона в этой сфере мало что изменилось. В первую очередь «криминальными абортами» подрабатывали сами врачи. Но, кроме них, свою помощь предлагали и самопальные специалисты. В методы некоторых из них сегодня даже трудно поверить. Так, целую коллекцию подобных историй собрал военный судмедэксперт Андрей Ломачинский, лично работавший с телами невыживших женщин.
В одной из них советский прапорщик приспособил под «аборты» тренажер-катапульту. На нем летчики тренировались аварийно покидать самолеты. Оказалось, что если посадить на тренажер женщину на раннем сроке беременности и «выстрелить», у нее случится выкидыш.
«Вот и решил он немного денег подзаработать и попрактиковаться в бесконтактной гинекологии Брал немного, от трех до десяти рублей. Со знакомых и жен знакомых не брал ничего Тайком проводил баб на территорию части, сажал в кресло, пристегивал ремнями и кидал. Обычно хватало одного раза, но иногда приходилось повторять аж до пяти раз. Но успех был всегда и успех стопроцентный», — пишет в своих мемуарах Ломачинский.
О тайном бизнесе прапорщика стало известно, когда после его катапульты погибла женщина, которая была на более позднем сроке беременности, чем предыдущие «клиентки». Она даже не доехала от части до дома — скончалась от кровопотери в электричке.
В другом случае аборт знакомой попытался провести в деревне местный зоотехник. Инструменты он позаимствовал у ветеринара, а руководствовался атласом по оперативной гинекологии, который когда-то подобрал в электричке — и в итоге ~вместо плода удалил у девушки часть прямой кишки~.
В третий абортами занялась зубной врач, проводившая операции по ночам в своем же кабинете. Женщину вычислили, когда ее пациентка умерла от инфекции. «Со стерильностью в советской стоматологии не шибко было — посверлят, поковыряются, и бух инструмент в дезраствор», — поясняет Ломачинский.
Некоторые забеременевшие из его практики вообще не прибегали к сторонней помощи и пытались избавиться от ребенка самостоятельно. Существовало множество народных средств, что могли подсказать отчаявшейся сердобольные подружки и знакомые. По словам Ломачинского, что только не шло в ход: ~от конского волоса, лавровых листов с луковицами и почками фикуса до таблеток аспирина~ (все предполагалось «запихивать к себе в место оное», чтобы «вытянуть» зародыш). Заканчивались подобные эксперименты ожидаемо трагически.
Шли на криминальные аборты по разным причинам. Легально прервать беременность по желанию женщины можно было, ~если ее срок не превышал 12 недель~ (в начале 1980-х годов его повысили ~до 24 недель~). Позже оставалось рассчитывать только на незаконную процедуру. Были и те, кто просто боялся идти в государственные клиники и предпочитал довериться «проверенным» домашним способам, либо «специалистам», чьи контакты передавали из рук в руки.
В современной России такое явление, как криминальные аборты, тоже существует, но их число значительно ниже, чем в СССР. Однако некоторые эксперты считают, что тенденция может ухудшиться, если искусственное прерывание беременности по желанию женщины будет вновь запрещено.
«Аборты — вечная проблема человечества, не решаемая запретами! Аборты были всегда, и криминальные останутся: бывает, например, женщина забеременела не от мужа, и где-то ночью в клинике, чтобы никто не знал, ей сделают аборт ~И слава богу, что у нас число криминальных абортов не растет. Не растет, пока аборты вообще разрешены~», — подчеркивал завкафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Виктор Радзинский.