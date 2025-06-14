Самые жуткие способы «криминальных абортов» в позднем СССР

«Через открытую дверь было хорошо слышно, как врач зычным голосом задавала вопросы, негодуя: “Что ты там бормочешь? Аборт боишься делать? Все боятся, моя милая. Привыкнешь. Раньше надо было думать. Гулять все горазды, а как до дела доходит…” — так журналистка Екатерина Николаева рассказывала про прием в женской консультации в 1989 году, причем уже не в маленьком городе, а в столице. Она сама сделала аборт, и ее репортаж под названием ~»Не хочу жалеть, что я женщина"~ стал одним из первых в советской печати на тему, которую никто не хотел публично обсуждать.