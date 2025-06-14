30 лет назад чеченские боевики захватили более тысячи заложники в Буденновске

Соседом журналиста оказался боевик Асланбек, лет двадцати. «Пока ехали — он мне всю свою непутевую жизнь пересказал. Я спросил его про семью, он сказал, что у него может быть по шариату четыре жены, но пока нет ни одной… И что по их законам война — это до конца. Агрессии от него не было, но чувствовалось, что они готовы умереть», — вспоминает журналист.