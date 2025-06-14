Потрясающую находку на месте «Ноева ковчега» назвали свидетельством правдивости библейской истории

Мнение о том, что ковчег причалил на горе Арарат, остается спорным, признает Daily Mail. Хотя многие ученые рассматривают это образование как естественную геологическую особенность, другие видят в нем свидетельство чего-то экстраординарного. Команда Noah’s Ark Scans твердо придерживается последнего мнения. «Естественно, объект не мог бы сформироваться таким образом, если бы его заостренный конец был направлен вверх по склону, — считает Эндрю Джонс. — Согласно гидродинамике, если бы это было препятствие, образовавшееся естественным образом вокруг камня в земле или грязевого потока, то заостренный конец был бы направлен вниз, а закругленный — вверх».