Потрясающую находку на месте «Ноева ковчега» назвали свидетельством правдивости библейской истории

Таинственное геологическое образование, расположенное высоко в горах Турции, может быть местом, где около 4300 лет назад причалил Ноев ковчег. Таково мнение исследователей, которые обнаружили то, что, по их мнению, является рукотворными сооружениями под формацией Дурупинар близ горы Арарат.
Независимый исследователь Эндрю Джонс и его команда использовали георадар, проникающий в грунт, чтобы заглянуть на глубину более 20 футов под поверхность, обнаружив неестественные угловатые структуры и пустоты, скрытые под слоями грязи, пишет Daily Mail.
«Мы нашли незасыпанный туннель, который ведет к большому центральному пространству, комнате квадратной формы, которая уходит гораздо дальше вниз, — рассказал Джонс Daily Mail. — Некоторые люди предполагают, что на Ноевом ковчеге был многоуровневый большой атриум, который позволял свету и воздуху циркулировать между тремя палубами».
Джонс отметил, что ключевым событием в расследовании стало обнаружение другого грунта внутри таинственного образования. Внутри почва менее щелочная, содержит больше органических веществ и калия, чего и следовало ожидать от гниющей древесины, такой как древняя деревянная лодка, которая снижает рН и добавляет углерод и калий, рассказал Джонс.
«Тесты показывают, что эти различия в почве (рН, содержание органических веществ и калия) реальны, с вероятностью менее 5% они случайны, что дает 95% уверенности в том, что причиной их является что-то вроде сгнившего деревянного корабля», — добавил он.
Менее ста лет назад, всего в 18 милях к югу от горы Арарат, самой высокой вершины Турции, была обнаружена формация Дурупынар. Местные жители рассказывали, что в мае 1948 года проливные дожди и землетрясения размыли окружающую грязь, обнажив загадочную структуру, которую впервые обнаружил курдский пастух.
В Библии рассказывается о том, как Ноев ковчег покоился на «горах Арарата» после того, как 150-дневный потоп затопил Землю, пощадив только тех, кто находился на борту деревянного судна, напоминает Daily Mail. Согласно библейским меркам, длина ковчега составляла 300 локтей, ширина — 50 локтей, высота — 30 локтей. Это примерно 156 метров в длину, 26 метров в ширину и 15 метров в высоту..Размеры сооружения в Турции, по-видимому, соответствуют приведенным в Библии.
Мнение о том, что ковчег причалил на горе Арарат, остается спорным, признает Daily Mail. Хотя многие ученые рассматривают это образование как естественную геологическую особенность, другие видят в нем свидетельство чего-то экстраординарного. Команда Noah’s Ark Scans твердо придерживается последнего мнения. «Естественно, объект не мог бы сформироваться таким образом, если бы его заостренный конец был направлен вверх по склону, — считает Эндрю Джонс. — Согласно гидродинамике, если бы это было препятствие, образовавшееся естественным образом вокруг камня в земле или грязевого потока, то заостренный конец был бы направлен вниз, а закругленный — вверх».
Он и его команда из Noah’s Ark Scans исследуют таинственный курган с 2019 года, используя современные технологии, чтобы заглянуть глубоко под поверхность. Согласно результатам сканирования, пустота впервые появляется примерно на глубине 14 футов от поверхности и простирается более чем на 39 футов.
Джонс объяснил, что это пространство простирается от центра похожего на лодку сооружения к его вершине и заканчивается там, где был обнаружен большой валун. «Затем туннель опускается еще на 26 футов, соединяясь с массивным центральным помещением, которое мы видим на радарных снимках, — отмечает он. — Мы предполагаем, что это может быть часть Ноева ковчега, возможно, центральный зал и некоторые палубы. Под землей определенно что-то сохранилось».
Эндрю Джонс предположил, что туннель, возможно, служил главным коридором, обеспечивающим доступ к помещениям, предназначенным для животных, доставленных на борт судна. Он сказал, что сканирование выявило «ряд прямых углов» на глубине около 20 футов, которые, по его мнению, могут быть теми самыми камерами.
Доктор Дэниел Бигман, эксперт в области технологий зондирования с высоким разрешением, помог команде определить, что выглядит как «комнаты». «Доктор Бигман сказал, что в природе вы, как правило, не найдете такого количества прямых углов», — объяснил Джонс. Он добавил, что длина комнат с одной стороны, по-видимому, составляла около 13 футов.
«Но опять же, вы не можете быть уверены, пока не проверите это на практике, — подчеркивает Джонс. — Либо вам придется копать до самого дна, либо вы будете сверлить керном и возьмете образец материала».
Исследователи пока не заявляют с полной уверенностью, что это загадочное образование является Ноевым ковчегом, но Джонс настаивает: «Это лучший кандидат».
«В библейском повествовании не говорится, что Ноев ковчег причалил к горе Арарат, там говорится о горах, во множественном числе, Араратских, — объяснил Джонс. — В те далекие времена Арарат был древним царством. Сегодня это все равно, что сказать, что Ноев ковчег причалил в горах Колорадо. Это относится к горному региону, а не к какой-то конкретной вершине, и наш участок вписывается в это местоположение».
Другое наиболее вероятное место находится на вершине горы Арарат, хотя никаких свидетельств этому найдено не было.
Еще в IV веке христианская традиция стала отождествлять гору Арарат на территории современной Турции с местом упокоения ковчега, напоминает Daily Mail. Иосиф Флавий, еврейский историк 1-го века, также писал, что остатки ковчега все еще видны в горах Армении, что еще больше укрепляет связь с горой Арарат.