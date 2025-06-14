Севастополь: отдельные районы останутся без электричества 14 июня

14 июня часть Севастополя на несколько часов останется без электричества.
«Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ», — сообщили в ГУП «Севастопольэнерго».
Где не будет света 14 июня в городе федерального значения Севастополе:
с 9.00 до 12.00.
- ул. Генерала Мельника, 12, 20−24;
- ул. Даши Севастопольской, 4−38, 1−35;
- ул. Пластунская, 100-А, 82−94, 100−102, 106−190 (чет), 67−149; 130-А, 140-А, 111-А, 158-А, 158-Б;
- ул. Ревякина, 32−54, 104, 17−39;
- проезд Пластунский, 2-А, 2−34, 1−29, 35;
- ул. Бирюлева, 95−97;
- ул. Подольцева, 111−145;
- ул. Коли Пищенко, 11/1.
с 11.00 до 15.00.
- село Осипенко.
- ул. Сухий, 2−16, 17-А, 1−15;1-А, 1-Б;
- ул. Массандровская, 6−10, кад.814, 6/1;
- ул. Землянского, 9-А;
- ул. Ветеранов, 25;
- шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 6;
- СТ «Полюшко», 32/149, 178-А, 32-А/245, 32-А/280, 141, 159, 179,181, 204, 225, 240, 28.