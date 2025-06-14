В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, водитель погиб

Накануне в Иглинском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб 33-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, вечером 13 июня в местный житель за рулем ВАЗ-2113 ехал по улице Силантьева в деревне Калтыманово и в какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.
— В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ГАИ по Башкирии.
Сейчас в причинах и обстоятельствах разбираются сотрудники дорожной полиции — по факту ДТП проводится проверка.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.