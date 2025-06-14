Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, водитель погиб

В ДТП на сельской дороге погиб 33-летний житель Башкирии.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Накануне в Иглинском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб 33-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, вечером 13 июня в местный житель за рулем ВАЗ-2113 ехал по улице Силантьева в деревне Калтыманово и в какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

— В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ГАИ по Башкирии.

Сейчас в причинах и обстоятельствах разбираются сотрудники дорожной полиции — по факту ДТП проводится проверка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.