В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, водитель погиб

Накануне в Иглинском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб 33-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, вечером 13 июня в местный житель за рулем ВАЗ-2113 ехал по улице Силантьева в деревне Калтыманово и в какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.