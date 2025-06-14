Получившего два смертных приговора убийцу казнили в США

В Южной Каролине казнили Стивена Станко, которому дважды вынесли смертный приговор. Об этом сообщает Associated Press.
Станко был осужден за убийство двух человек в 2005 году.
57-летний Стивен Станко был дважды приговорен к смертной казни: сначала за убийство друга и хищение его средств, затем за убийство сожительницы и изнасилование ее дочери-подростка.
Изначально преступник в качестве казни предпочитал расстрел, но после вскрытия последнего казненного заключенного, показавшего, что пули не попали в сердце, Станко изменил решение и выбрал смертельную инъекцию, передает AP.
В США расстреляли приговоренного к смертной казни 67-летнего Брэда Сигмона. Это первый за 15 лет случай в стране, когда был применен именно этот способ, поскольку приговоренный отказался от казни на электрическом стуле и смертельной инъекции. С 1976 года лишь троих осужденных в США казнили методом расстрела: все три случая были в штате Юта.
Во многих странах смертная казнь была отменена уже давно, но в ряде государств она остается распространенной мерой наказания. В прошлом году количество исполненных приговоров увеличилось. Какие факторы привели к этому росту и возможен ли возврат смертной казни в России — в материале «Вечерней Москвы».