Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в субботу

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Грозы и усиление ветра возможны в субботу в отдельных районах Беларуси, объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, 14 июня по восточной половине страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, а на западе — области повышенного давления.
«Ожидается переменная облачность. Днем преимущественно по восточной половине небольшие кратковременные дожди, местами грозы», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ветер будет северного направления, умеренный до порывистого, днем местами на востоке — сильный порывистый.
Днем в субботу температура воздуха будет находиться в пределах от +18 до +23°С.
В воскресенье, 15 июня, область повышенного атмосферного давления продолжит смещаться на восток, будет без осадков и потеплеет. Ночью температура воздуха составит от +7 до +13°С, днем — от +19 до +25°С.