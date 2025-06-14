Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в субботу

По данным Белгидромета, с воскресенья погода в стране начнет налаживаться — дожди прекратятся и потеплеет.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Грозы и усиление ветра возможны в субботу в отдельных районах Беларуси, объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 14 июня по восточной половине страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, а на западе — области повышенного давления.

«Ожидается переменная облачность. Днем преимущественно по восточной половине небольшие кратковременные дожди, местами грозы», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ветер будет северного направления, умеренный до порывистого, днем местами на востоке — сильный порывистый.

Днем в субботу температура воздуха будет находиться в пределах от +18 до +23°С.

В воскресенье, 15 июня, область повышенного атмосферного давления продолжит смещаться на восток, будет без осадков и потеплеет. Ночью температура воздуха составит от +7 до +13°С, днем — от +19 до +25°С.