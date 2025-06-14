Следователи начали проверку из-за горящей свалки в Омской области

С просьбой разобраться в проблемах местные жители, по их словам, обращались уже во всевозможные инстанции. Но никто так и не отреагировал. Во всех обстоятельствах и причинах произошедшего теперь будут разбираться следователи. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.