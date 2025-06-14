Следователи начали проверку из-за горящей свалки в Омской области

В Омской области следователи начали проверку по факту ЧП в Оконешниковском районе. Тонны мусора там сжигали прямо вблизи жилых домов. Практически весь райцентр оказался окутан дымом. На ситуацию пожаловались местные жители.
По словам жителей Оконешниково, ситуация повторяется ежегодно: с приходом теплой погоды на свалке твердых бытовых отходов мусор сжигать начинают на постоянной основе. Объем отходов большой, процесс горения длительный. В результате чего происходит сильное загрязнение атмосферного воздуха. Причем свалка находится вблизи жилых домов. Местные жители отмечают, что дышать тяжело.
Но эта проблема не единственная, жители Оконешниково выразили недовольства и по поводу ассенизаторских машин, которые ежедневно сливают фекальные стоки со всего района. Из-за этого ухудшается самочувствие, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы.
С просьбой разобраться в проблемах местные жители, по их словам, обращались уже во всевозможные инстанции. Но никто так и не отреагировал. Во всех обстоятельствах и причинах произошедшего теперь будут разбираться следователи. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.