Прилепин: Возвращение Пугачёвой в Россию никто не заметит

«Если та же Алла Пугачёва приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определённые условия в распространении своей культурной продукции», — поделился Прилепин своим мнением.