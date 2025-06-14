Россиянам рассказали, как получить максимально возможную пенсию

«За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов», — пояснил парламентарий. Его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что заработать больше 10 баллов в год невозможно, даже если официальный доход выше установленного предела.