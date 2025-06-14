Россиянам рассказали, как получить максимально возможную пенсию

Никитин рассказал, сколько должна быть зарплата для максимальной пенсии.
Россияне смогут получить максимальное количество пенсионных баллов в год, если будут зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Об этом сообщил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.
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«За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов», — пояснил парламентарий. Его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что заработать больше 10 баллов в год невозможно, даже если официальный доход выше установленного предела.
Размер страховой пенсии определяется количеством индивидуальных пенсионных баллов, которые начисляются за официальный доход. Депутат также отметил, что при стаже официальной работы 30 лет и заработке выше 230 тысяч рублей в месяц размер страховой пенсии при выходе на пенсию в 2025 году составит около 53 тысяч рублей без учета дополнительных льгот и надбавок.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак определить размер будущей пенсии.
Никитин напомнил, что увеличить размер будущей пенсии можно с помощью дополнительных инструментов: регулярных вложений в негосударственный пенсионный фонд, участия в программе добровольного пенсионного страхования или отсрочки выхода на пенсию. Он посоветовал гражданам контролировать количество своих пенсионных баллов через профиль на портале Госуслуг, чтобы при необходимости своевременно скорректировать стратегию формирования будущих выплат.
Ранее стало известно, что доля граждан в России с доходами ниже официальной черты бедности в первом квартале 2025 года снизилась до 8,1%. Это на 1,5 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.