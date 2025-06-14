Вильфанд предупредил, кому стоит опасаться жары в ближайшие дни

Жаркая погода ожидается только на юго-западе Сибири.
Жаркая погода в ближайшие дни сохранится только на юго-западе Сибири — в Алтайском крае и Новосибирской области — в выходные и на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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«Единственный регион, где в течение выходных и на следующей неделе будет жаркая погода, это юго-запад Сибирского федерального округа. В Алтайском крае, в Новосибирской области аномалии температуры будут превышать семь градусов — там аномально жаркая погода выше плюс 30 градусов», — рассказал Вильфанд в беседе с «Интерфакс». Он уточнил, что на Урале в выходные ожидается около 30 градусов тепла, однако с вторника температура снизится на 7−9 градусов.
Синоптик также предупредил о возможных грозах, сильных ливнях, крупном граде и порывах ветра до 25 метров в секунду и выше на фоне аномального прогрева воздуха. По словам Вильфанда, в Приморском и Хабаровском краях Дальнего Востока ожидается неустойчивая, но теплая погода из-за притока теплого воздуха. В этих регионах прогнозируются сильные дожди и ливни с грозами. На северо-востоке Якутии также возможны ливни, грозы и ветер до 20 метров в секунду.
С 12 июня, в День России, на Москву обрушились дожди из-за воздушных масс, пришедших в столичный регион с западного и северо-западного направлений. По данным метеорологов, подобная погодная ситуация сохранится в городе до 15 июня. Схожие погодные условия отмечаются и в ряде других городов страны. В Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Казани и Перми ожидается понижение температуры воздуха, а также возможны осадки в виде дождя и града.