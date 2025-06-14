Вильфанд предупредил, кому стоит опасаться жары в ближайшие дни

«Единственный регион, где в течение выходных и на следующей неделе будет жаркая погода, это юго-запад Сибирского федерального округа. В Алтайском крае, в Новосибирской области аномалии температуры будут превышать семь градусов — там аномально жаркая погода выше плюс 30 градусов», — рассказал Вильфанд в беседе с «Интерфакс». Он уточнил, что на Урале в выходные ожидается около 30 градусов тепла, однако с вторника температура снизится на 7−9 градусов.