Более 210 миллионов рублей направят на дороги в Омской области

Как сообщили в региональном правительстве, по итогам конкурсного отбора на 2025 и 2026 годы распределены субсидии на ремонт и содержание дорог. Общий объём финансирования превысит 210 миллионов рублей.
Субсидии направят в 22 муниципальных образования, включая Омск. Приоритетными направлениями станут содержание дорог общего пользования, а также подъезды к садоводческим некоммерческим объединениям.
На 2025 год уже запланированы ремонтные работы на дорогах, ведущих к дачным массивам в Омском и Таврическом районах. Кроме того, отдельным решением Павлоградскому району направят 9 миллионов рублей. Средства пойдут на восстановление улично-дорожной сети в рабочем посёлке Павлоградка, где дороги пострадали от паводка.
Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что при проведении работ важно обеспечить соблюдение сроков и качество. По его словам, инфраструктура в районах требует планового обновления, а поддержка муниципалитетов повысит транспортную доступность, особенно в сельских зонах и садоводствах.