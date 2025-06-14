Более 210 миллионов рублей направят на дороги в Омской области

На 2025 год уже запланированы ремонтные работы на дорогах, ведущих к дачным массивам в Омском и Таврическом районах. Кроме того, отдельным решением Павлоградскому району направят 9 миллионов рублей. Средства пойдут на восстановление улично-дорожной сети в рабочем посёлке Павлоградка, где дороги пострадали от паводка.