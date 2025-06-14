Жена Запашного показала видео из комнаты-бомбоубежища в израильской квартире

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев» против Ирана. В атаке на республику было задействовано около 200 самолётов ВВС, которые нанесли удары примерно по сотне целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран и 14 июня нанёс удары по 150 военным объектам в Израиле. В России считают, что руководство еврейского государства будет добиваться смены власти в Иране.