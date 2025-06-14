Прилепин заявил о цикличности личности основателя «Вагнера» Пригожина

«В XVII веке был совершен поход на Москву Степана Разина. Он, можно сказать, был, как и Евгений Пригожин, государственным человеком, дипломатом, главой ЧВК. Он пошел на Москву и захватил территорию, примерно соразмерную крупнейшим европейским странам», — отметил писатель.