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Прилепин заявил о цикличности личности основателя «Вагнера» Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин очень похож на такую историческую личность как Степан Разин.

Как создавалась новая Россия

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин очень похож на такую историческую личность как Степан Разин. Такое сравнение сделал писатель Захар Прилепин, передает РИА Новости.

Прилепин написал новый роман о Разине. Состоялась презентация неделю назад.

«В XVII веке был совершен поход на Москву Степана Разина. Он, можно сказать, был, как и Евгений Пригожин, государственным человеком, дипломатом, главой ЧВК. Он пошел на Москву и захватил территорию, примерно соразмерную крупнейшим европейским странам», — отметил писатель.

Он также поразился, насколько все циклично в российской истории: и события, и личности. Напомним, Пригожин погиб во время авиакатастрофы 23 августа 2023 года.

Ранее «МК» писал, что основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин намеревался свергнуть власть и добраться до ядерного оружия во время своего похода. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.