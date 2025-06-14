Пушков: Конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому росту цен на нефть

Конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому скачку цен на нефть. Об этом в субботу, 14 июня, заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор считает, что Иран может перекрыть Ормузский пролив, связывающий Персидский залив с Индийским океаном, а йеменские хуситы — поддержать Тегеран и заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Суэцким каналом.
— В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх. Даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть — до 110 или даже до 130 долларов за баррель, — написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Позже стало известно, что взрыв прогремел вблизи аэропорта Мехрабад, расположенного в центральной части Тегерана. В Сети опубликовали кадры с густым дымом, поднимающимся в районе взрыва. Информации об ущербе, нанесенном аэропорту, пока не поступало.