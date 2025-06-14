Пушков: Конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому росту цен на нефть

— В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх. Даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть — до 110 или даже до 130 долларов за баррель, — написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.