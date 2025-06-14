Ученые разработали в лаборатории первую в мире бомбу с черными дырами

В конце концов, эта высокоамплитудная энергия накапливается между зеркалом и черной дырой и нагревается настолько сильно, что давление приводит к взрыву всей системы. Поскольку ближайшая черная дыра находится на расстоянии около 1500 световых лет от Земли, проверить эту теорию на практике было практически невозможно. Однако в своей работе, подготовленной к печати, исследователи продемонстрировали, что основные физические принципы, лежащие в основе теории, действительно работают. Вместо черной дыры экспериментальная версия вращает алюминиевый цилиндр диаметром 4 сантиметра внутри трех слоев металлических катушек, которые наматываются на цилиндр, рассказывает Daily Mail. Вращающиеся катушки можно использовать как для создания магнитного поля, так и для отражения части поля обратно в систему. В этой модели катушки заменяют зеркала, а магнитные поля играют роль света, вращающегося вокруг черной дыры.