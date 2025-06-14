Трамп заработал миллионы с продаж гитар, часов и Библий с его именем

Президент США Дональд Трамп заработал более 57 млн долларов на криптовалюте и еще миллионы долларов на продаже сувенирной продукции со своими именем. Это следует из финансовой декларации главы американского лидера, которую опубликовал Белый дом.
Одним из основных источников дохода стал криптопроект World Liberty Financial, в котором главные позиции занимают сыновья американского президента Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший.
Кроме того, политик получил 3 млн долларов от продажи книги Save America («Спасти Америку»), 2,8 млн долларов — от продажи часов, 2,5 млн долларов — с продажи парфюмерии и кроссовок, 1,3 млн долларов — с продажи изданий Библии, а также 1,05 млн долларов — с продажи гитар. При этом все эти вещи являются сувенирной продукцией, на которой специально указывается имя Трампа.
Всего глава Белого дома задекларировал свыше 600 млн долларов от криптовалют, гольф-клубов и других предприятий. В числе его зарубежных активов отмечены и зарегистрированные в РФ марки Trump, Trump Tower и Trump International Hotel and Tower, которые занимаются услугами в сфере недвижимости и отельного бизнеса.
Как сообщает Reuters, активы Трампа оцениваются не менее чем в 1,6 млрд долларов. В приведенной декларации не указан точный период получения дохода, однако, скорее всего, документ охватывает 2024 календарный год.
Напомним, в январе этого года Трамп за одну ночь заработал около 40 млрд долларов, запустив мемкоин, новую криптовалюту без какого-либо базового актива. При этом запуск криптовалюты всего через два дня после его возвращения в Белый дом вызвал вопросы о возможном конфликте интересов.