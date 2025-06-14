Трамп заработал миллионы с продаж гитар, часов и Библий с его именем

Кроме того, политик получил 3 млн долларов от продажи книги Save America («Спасти Америку»), 2,8 млн долларов — от продажи часов, 2,5 млн долларов — с продажи парфюмерии и кроссовок, 1,3 млн долларов — с продажи изданий Библии, а также 1,05 млн долларов — с продажи гитар. При этом все эти вещи являются сувенирной продукцией, на которой специально указывается имя Трампа.