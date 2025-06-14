Маск вступился за Россию перед Западом

«Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию (и я говорю как посторонний) как своего рода угрозу. Но ее (угрозы от России — ред.) просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — сообщил Эррол Маск. Его слова передает РИА «Новости».