Запад делает страшилку из России, чтобы запугать население, заявил Эррол Маск.
Западные страны используют образ России как угрозы для контроля над своим населением. Об этом заявил отец Илона Маска Эррол Маск. По его словам, совокупная военная мощь НАТО значительно превышает российскую, однако страны альянса продолжают представлять Россию опасной силой.
«Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию (и я говорю как посторонний) как своего рода угрозу. Но ее (угрозы от России — ред.) просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — сообщил Эррол Маск. Его слова передает РИА «Новости».
В последние годы Россия неоднократно отмечала усиление военной активности НАТО у своих западных границ. Власти альянса называют эти меры необходимыми для сдерживания так называемой «российской агрессии».
В Москве не раз выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия блока в Европе и призывали к диалогу на равноправной основе. Российский МИД подчеркивал, что Москва готова к переговорам, если Запад откажется от политики милитаризации региона.
Ранее отец Илона Маска прибыл в Россию для участия в международном форуме, посвященном технологическому развитию и перспективам будущего. Мероприятие стартовало в Москве 8 июня.