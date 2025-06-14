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В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о симптомах энтеровируса

Специалисты Роспотребнадзора по Башкирии рассказали о симптомах энтеровируса.

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Источник: Комсомольская правда

В своем телеграм-канале пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии представила памятку по симптомам энтеровируса. Как отметили в ведомстве, энтеровирусная инфекция часто протекает бессимптомно, иногда похожа на ОРВИ.

По данным санитарных врачей, энтеровирусную инфекцию дети переносят тяжелее, чем взрослые. Подхватить ее можно при контакте с заболевшим, а путей передачи три: воздушно-капельный, контактно-бытовой и водный.

Симптомы энтеровируса: сыпь в полости рта, высыпания на теле, ладонях и стопах, высокая температура, рвота, насморк, слабость, головная и мышечная боль.

— Возбудитель очень устойчив во внешней среде, от него нет вакцин. При появлении перечисленных жалоб необходимо срочно изолировать больного и обратиться к врачу! — призывают специалисты Роспотребнадзора по Башкирии.

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