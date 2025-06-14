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ВС РФ «обманули» ВСУ и вошли в населенный пункт Петровское в ДНР

Российская армия «обманула» Вооруженные силы Украины (ВСУ) при заходе в населенный пункт Петровского в ДНР. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

Как создавалась новая Россия

Российская армия «обманула» Вооруженные силы Украины (ВСУ) при заходе в населенный пункт Петровского в ДНР. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

Как отметил военнослужащий, штурмовики заходили с двух сторон, отвлекая внимание противника.

Командир сообщил, что российские силы окружили подразделения ВСУ в Петровском, действуя одновременно с двух направлений.

— Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населенный пункт, — заявил Петер в разговоре с ТАСС.

Об освобождении Петровского стало известно 12 июня.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что российские войска успешно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, стало известно, что российские силы нанесли массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.

Подразделения группировки «Север» в результате наступательных действий взяли под контроль село Водолаги в Сумской области, а группировка «Восток» освободила село Новополь в Донецкой Народной Республике, заявили в Министерстве обороны РФ.