Российская армия «обманула» Вооруженные силы Украины (ВСУ) при заходе в населенный пункт Петровского в ДНР. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.
Как отметил военнослужащий, штурмовики заходили с двух сторон, отвлекая внимание противника.
Командир сообщил, что российские силы окружили подразделения ВСУ в Петровском, действуя одновременно с двух направлений.
— Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населенный пункт, — заявил Петер в разговоре с ТАСС.
Об освобождении Петровского стало известно 12 июня.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что российские войска успешно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, стало известно, что российские силы нанесли массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.
Подразделения группировки «Север» в результате наступательных действий взяли под контроль село Водолаги в Сумской области, а группировка «Восток» освободила село Новополь в Донецкой Народной Республике, заявили в Министерстве обороны РФ.