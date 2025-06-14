Четыре человека погибли в результате ракетных ударов Ирана по Израилю

Четыре человека погибли, а также более 70 ранены в результате ракетных ударов Ирана по Израилю. Об этом в субботу, 14 июня, пишет газета The Jerusalem Post.
Одна из пострадавших скончалась в больнице. Еще одна женщина погибла в результате попадания ракеты в жилой дом сообщает JP.
По мнению сенатора Алексея Пушкова, конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому скачку цен на нефть.
Помимо этого, израильские и ливанские СМИ сообщили о попадании иранской баллистической ракеты в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.
Накануне в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание» в качестве ответа на удары по своей территории.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».