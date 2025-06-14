Несколько автобусных маршрутов скорректируют в Нижнем Новгороде с 15 июня

Ряд маршрутов общественного транспорта будет изменен в Нижнем Новгороде с 15 июня, сообщает пресс-служба администрации города.
Это связано с производством работ по модернизации трамвайных путей по улицам Пискунова, Алексеевской, Октябрьской и Ошарской.
Автобусы №№ 1, 4, 40, 64, 68 и 97 будут курсировать по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Максима Горького.
В направлении площади Минина и Пожарского автобусы проследуют с остановками «Станция Горьковская», «Диагностический центр», «Парк Кулибина», «ТЮЗ», «Площадь Октябрьская».
В направлении площади Максима Горького автобусы проследуют с остановками «Площадь Минина и Пожарского», «Улица Варварская», «Театр юного зрителя», «Диагностический центр», «Станция метро Горьковская».
Остановки «Кинотеатр Рекорд», «Стадион Водник» и «Станция метро Горьковская» на улице Звездинке отменены.