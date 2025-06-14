Маск не вернулся к переговорам о российских ракетах из-за ценника

Ранее Эррол Маск, отец Илона Маска, рассказал, что его сын на заре своего деятельного интереса к космосу хотел купить ракету в России, но ее не продали, посчитав предложение шуткой. Выступая на «Форуме будущего 2050», Эррол отметил, что в России создают лучшие ракеты и весь мир об этом знает.