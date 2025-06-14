Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск не вернулся к переговорам о российских ракетах из-за ценника

Источник РИАН уточняет, что, когда покупатели узнали цену, их обсуждения продолжались недолго.

Как создавалась новая Россия

Миллиардер Илон Маск не вернулся к переговорам с российской компаний «Космотрас» из-за цены. Еще в начале нулевых бизнесмен вел переговоры с представителями фирмы по пуску ракеты, но ушел, когда узнал цену. Об этом сообщает РИА Новости.

— Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис «Космотраса», — поделился источник агентства.

После этого переговоры не возобновлялись.

Ранее Эррол Маск, отец Илона Маска, рассказал, что его сын на заре своего деятельного интереса к космосу хотел купить ракету в России, но ее не продали, посчитав предложение шуткой. Выступая на «Форуме будущего 2050», Эррол отметил, что в России создают лучшие ракеты и весь мир об этом знает.