Маск не вернулся к переговорам о российских ракетах из-за ценника

Миллиардер Илон Маск не вернулся к переговорам с российской компаний «Космотрас» из-за цены. Еще в начале нулевых бизнесмен вел переговоры с представителями фирмы по пуску ракеты, но ушел, когда узнал цену. Об этом сообщает РИА Новости.
— Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис «Космотраса», — поделился источник агентства.
После этого переговоры не возобновлялись.
Ранее Эррол Маск, отец Илона Маска, рассказал, что его сын на заре своего деятельного интереса к космосу хотел купить ракету в России, но ее не продали, посчитав предложение шуткой. Выступая на «Форуме будущего 2050», Эррол отметил, что в России создают лучшие ракеты и весь мир об этом знает.