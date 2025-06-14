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В ЦАХАЛ сообщили, что Иран выпустил по Израилю четыре группы ракет за час

Иран за 15 минут выпустил по Израилю три ракетных залпа.

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Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран за один час утром в субботу, 14 июня, выпустил по израильской территории четыре залпа ракет.

Согласно приведенным данным, первую группу иранских ракет системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля зафиксировала в 04:40 утра, а три следующих ракетных залпа Тегеран выпустил в течение 15 минут: 05:07, 05:11 и 05:23.

«ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — отмечается в сообщении израильской армии.

Напомним, израильская авиация в ночь на пятницу, 13 июня, начала операцию «Восходящий лев», атаковав иранские военные объекты и ядерные центры. Иран нанес ответный удар. После этого в ЦАХАЛ сообщили о масштабном материальном ущербе Тель-Авиву.