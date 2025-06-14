В ЦАХАЛ сообщили, что Иран выпустил по Израилю четыре группы ракет за час

Напомним, израильская авиация в ночь на пятницу, 13 июня, начала операцию «Восходящий лев», атаковав иранские военные объекты и ядерные центры. Иран нанес ответный удар. После этого в ЦАХАЛ сообщили о масштабном материальном ущербе Тель-Авиву.