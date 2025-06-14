Солнце готовит удар: прогноз магнитной бури 15 июня 2025

Скорректировать режим дня. В период магнитных бурь особенно важно обеспечить полноценный отдых и достаточный сон (не менее 7−8 часов). Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Ограничить физические нагрузки. В день магнитной бури и накануне не рекомендуется заниматься интенсивными тренировками. Лучше отдать предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Соблюдать диету. Следует ограничить потребление тяжелой, жирной пищи, а также кофеина и алкоголя. Предпочтительны легкие блюда, богатые витаминами и минералами. Контролировать артериальное давление. Людям с гипертонией и гипотонией необходимо регулярно измерять давление и держать под рукой необходимые медикаменты. Снизить эмоциональное напряжение. По возможности избегайте стрессовых ситуаций, конфликтов и эмоциональных перегрузок. Полезными будут методики релаксации, медитация или легкая йога. Ограничить время перед экранами. Длительное использование гаджетов может усилить головные боли и чувство усталости. Увеличить потребление жидкости. Обильное питье помогает организму лучше справляться со стрессом, вызванным геомагнитными возмущениями. При необходимости принимать назначенные врачом препараты. Людям с хроническими заболеваниями важно строго следовать предписаниям специалистов и при необходимости скорректировать дозировку препаратов.