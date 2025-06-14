Солнце готовит удар: прогноз магнитной бури 15 июня 2025

Прогноз магнитной активности 15 мая 2025.
Ученые предупреждают о надвигающейся магнитной буре средней интенсивности, которая ожидается 15 июня 2025 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии, вероятность геомагнитного возмущения составляет более 50%. Метеозависимым людям рекомендуется принять профилактические меры и скорректировать планы — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в июне 2025.
Текущая неделя отмечена повышенной солнечной активностью. Наиболее интенсивная вспышка была зафиксирована 13 июня в 02:46 по московскому времени. Данный тип вспышек классифицируется как «обычный» и не представляет чрезвычайной опасности, однако свидетельствует о нестабильности солнечной поверхности.
В общей сложности 13 июня специалисты зарегистрировали шесть вспышек класса C разной интенсивности. Наиболее продолжительной оказалась утренняя вспышка, которая длилась более часа — с 02:25 до 03:47.
В середине дня наблюдалась вспышка, продолжавшаяся с 16:45 до 17:15. Повышенная активность Солнца в эти дни стала предвестником надвигающихся геомагнитных возмущений, которые достигнут Земли к 15 июня.
Прогноз магнитной бури 15 июня 2025 года.
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Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 15 июня 2025 года ожидается магнитная буря. Вероятность этого явления составляет 56%, что значительно превышает вероятность сохранения спокойной магнитосферы (всего 14%).
Геомагнитное возмущение прогнозируется на уровне 3−4 баллов по шкале Kp, что соответствует слабой или малой геомагнитной буре. По расписанию магнитных бурь на июнь 2025 года, которое приводит Лаборатория солнечной астрономии, максимальная интенсивность геомагнитных возмущений 15 июня будет равномерно распределена в течение суток — прогнозируется уровень 4 балла в каждом трехчасовом интервале.
Стоит отметить, что ситуация 15 июня является частью более масштабного периода геомагнитной нестабильности. Так, повышенная активность наблюдается с 13 июня (уровень 6 баллов) и постепенно снижается (14 июня — 5 баллов, 15 июня — 4 балла).
Что такое магнитные бури и чем они опасны.
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц от Солнца. Эти возмущения могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и оказывают влияние на различные технические системы и самочувствие людей.
Шкала интенсивности магнитных бурь варьируется от 1 до 9 баллов, где значения 1−2 соответствуют незначительным возмущениям, 3−4 — слабой геомагнитной буре, 5 — умеренной, 6 — сильной, 7 — жесткому геомагнитному шторму, 8−9 — экстремальным явлениям.
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Ожидаемая 15 июня 2025 года буря относится к категории слабых (3−4 балла), однако даже такие возмущения могут негативно сказываться на здоровье метеозависимых людей. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и избыточным весом.
Симптомы, которые могут проявляться в период магнитных бурь, включают головные боли, головокружение, колебания артериального давления, нарушения сна, повышенную утомляемость, обострение хронических заболеваний и эмоциональную нестабильность.
Как снизить влияние магнитной бури на организм.
Чтобы минимизировать негативное воздействие геомагнитных возмущений на организм, специалисты рекомендуют придерживаться следующих мер предосторожности:
Скорректировать режим дня. В период магнитных бурь особенно важно обеспечить полноценный отдых и достаточный сон (не менее 7−8 часов). Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Ограничить физические нагрузки. В день магнитной бури и накануне не рекомендуется заниматься интенсивными тренировками. Лучше отдать предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Соблюдать диету. Следует ограничить потребление тяжелой, жирной пищи, а также кофеина и алкоголя. Предпочтительны легкие блюда, богатые витаминами и минералами. Контролировать артериальное давление. Людям с гипертонией и гипотонией необходимо регулярно измерять давление и держать под рукой необходимые медикаменты. Снизить эмоциональное напряжение. По возможности избегайте стрессовых ситуаций, конфликтов и эмоциональных перегрузок. Полезными будут методики релаксации, медитация или легкая йога. Ограничить время перед экранами. Длительное использование гаджетов может усилить головные боли и чувство усталости. Увеличить потребление жидкости. Обильное питье помогает организму лучше справляться со стрессом, вызванным геомагнитными возмущениями. При необходимости принимать назначенные врачом препараты. Людям с хроническими заболеваниями важно строго следовать предписаниям специалистов и при необходимости скорректировать дозировку препаратов.